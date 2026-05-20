A Villa Pamphilj si tiene oggi il vertice tra il presidente del consiglio italiano e il primo ministro indiano. L'incontro si svolge in un contesto ufficiale con incontri e discussioni programmate tra i due leader. La giornata include anche una visita al padiglione dedicato alle caramelle “Melody”, un dettaglio che ha attirato l’attenzione dei presenti. L’appuntamento si inserisce in un calendario di incontri tra le due nazioni, che stanno approfondendo i loro rapporti.

Roma, 20 maggio 2026 - Tutto pronto a Villa Pamphilj per il vertice Italia-India tra la premier Giorgia Meloni e il primo ministro indiano Narendra Modi. Il capo del governo di Nuova Delhi è arrivato ieri sera a Fiumicino, accolto dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. In serata Modi ha cenato con Meloni, che lo ha poi accompagnato in una visita notturna al Colosseo, immortalata in alcune foto pubblicate sui social dalla premier. Dopo l'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Modi ha raggiunto Villa Pamphilj per il summit bilaterale. In dono una pianta di gelso nero Il premier indiano ha donato al... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Meloni e Modi, gli accordi Italia-India passano dalle caramelle ‘Melody’. Vertice a Villa Pamphilj

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MELONI incontra MODI: perché Italia e India si stanno avvicinando | The Essential

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