Melody l’effetto Meloni in Borsa | boom del 15% per l’azienda sbagliata
L’azienda ha registrato un aumento del 15% in Borsa, attribuito all’effetto Meloni. La crescita è avvenuta dopo che un video virale ha mostrato il nome dell’azienda in relazione alla figura politica, anche se non ha alcuna connessione diretta. La società, che opera in un settore diverso, ha visto un’impennata delle azioni nonostante non ci siano cambiamenti nelle sue attività o nelle sue prospettive. La variazione si è verificata senza che ci fosse un intervento diretto o una comunicazione ufficiale da parte dell’azienda.
Potremmo definirla l’eterogenesi del reel. Un insieme di conseguenze non volute e non cercate, a cominciare da quella che è piovuta addosso alle azioni della Parle Industries Ltd di Mumbai che nei tre giorni successivi alla pubblicazione del reel postato su Instagram da Giorgia Meloni, mentre riceve in dono dal premier indiano Narendra Modi una confezione di caramelle Melody, ha visto aumentare il valore di mercato del 15%. Tre rialzi successivi, ciascuno del 5%, il limite massino consentito dalla Borsa di Mumbai per tenere sotto controllo le speculazioni, che hanno portato il titolo della società indiana a crescere senza una ragione evidente, se non effetto della confusione che si è generata tra i due brand indiani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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