Melody l’effetto Meloni in Borsa | boom del 15% per l’azienda sbagliata

Notizia in breve

L’azienda ha registrato un aumento del 15% in Borsa, attribuito all’effetto Meloni. La crescita è avvenuta dopo che un video virale ha mostrato il nome dell’azienda in relazione alla figura politica, anche se non ha alcuna connessione diretta. La società, che opera in un settore diverso, ha visto un’impennata delle azioni nonostante non ci siano cambiamenti nelle sue attività o nelle sue prospettive. La variazione si è verificata senza che ci fosse un intervento diretto o una comunicazione ufficiale da parte dell’azienda.