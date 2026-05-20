Melody Toffee il regalo di Modi a Meloni ammicca al meme ‘Melodi’

Un’immagine ironica ha catturato l’attenzione sui social, dove un regalo consegnato da un esponente politico a un’altra figura pubblica ha suscitato commenti e condivisioni. Si tratta di un oggetto decorato con una scritta che unisce i cognomi di due leader di spicco, creando la parola “Melodi”. La scena ha generato un meme che si è diffuso rapidamente, alimentando il confronto tra gli utenti su toni spesso scherzosi e ironici.

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