Melody Toffee il regalo di Modi a Meloni ammicca al meme ‘Melodi’
Un’immagine ironica ha catturato l’attenzione sui social, dove un regalo consegnato da un esponente politico a un’altra figura pubblica ha suscitato commenti e condivisioni. Si tratta di un oggetto decorato con una scritta che unisce i cognomi di due leader di spicco, creando la parola “Melodi”. La scena ha generato un meme che si è diffuso rapidamente, alimentando il confronto tra gli utenti su toni spesso scherzosi e ironici.
Il premier dell’India, Nerendra Modi, ha regalato al presidente del Consiglio Giorgia Meloni una confezione di caramelle Melody Toffeein occasione della sua visita a Roma. I dolcetti sono i più popolari in India e questo gesto ha lasciato spazio alla fantasia dell’opinione pubblica indiana. I media locali hanno interpretato il dono del loro primo ministro come un richiamo ironico al tormentone “Melodi”:la fusione dei cognomi Meloni e Modi, presto andato virale sui social. La premier ha condiviso il momento pubblicando un video su Instagram, che li immortala ironizzare la coincidenza.Le caramelle Melody sono una vera specialità indiana, potrebbero essere considerati l’equivalente dei Ferrero Rocher in Italia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
PM Modi Gifts Melody Toffee To Giorgia Meloni
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SCHEDA = Dalle toffee 'Melody' al tormentone social 'Melodi'Ultime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it