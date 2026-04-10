Caos e polemiche al Mandic di Merate rescisso il contratto con la società dei gettonisti del Pronto soccorso

Al Pronto soccorso dell'ospedale di Merate, si sono verificati disordini e polemiche dopo la decisione di rescindere il contratto con la società che gestiva i gettonisti. La rescissione del contratto è stata comunicata nelle ultime ore e ha generato reazioni contrastanti tra il personale e i pazienti presenti. La situazione ha portato a un aumento del caos e delle tensioni all’interno del reparto.

Merate (Lecco), 10 aprile 2026 – Cambio di gettonisti al Pronto soccorso dell’ospedale di Merate. La direttrice della Gestione acquisti dell’Asst di Lecco – a cui fa capo il presidio brianzolo -Viviana Sganga ha rescisso unilateralmente il contratto con la Medicalpama di San Donà di Piave, la Srls veneta a cui era stato rinnovato l’appalto per il supporto medico nel reparto di emergenza del San Leopoldo Mandic, cioè il reclutamento e la fornitura di camici bianchi esterni per coprire i turni. Dall’1 maggio subentreranno i medici della BMC H24 Assistance, Srl di Monteriggioni, Siena. Il provvedimento arriva dopo l’affaire dell’anestesista... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caos e polemiche al Mandic di Merate, rescisso il contratto con la società dei gettonisti del Pronto soccorso Ospedale Mandic di Merate, Pronto Soccorso nel caos: sospeso un altro medico gettonistaMerate (Lecco) – Un altro gettonista che lavora al Pronto soccorso dell’ospedale di Merate è stato temporaneamente sospeso dal servizio. Il “dottor morte” al Pronto soccorso di Merate. Bertolaso: “Criticità con le coop”Merate (Lecco) , 28 febbraio 2026 – Un “angelo della morte” in Pronto soccorso a Merate. Ospedale Mandic di Merate, Pronto Soccorso nel caos: sospeso un altro medico gettonistaMerate (Lecco) – Un altro gettonista che lavora al Pronto soccorso dell’ospedale di Merate è stato temporaneamente sospeso dal servizio. I colleghi rimasti potrebbero essere in difficoltà a ... ilgiorno.it Due gettonisti sospesi a Merate. Dopo un medico anche la coordinatrice della coopAl pronto soccorso del Mandic di Merate sono due i gettonisti sospesi. Il primo caso riguarda il rianimatore Vincenzo Campanile, condannato in due gradi di giudizio per i presunti omicidi di sette ... rainews.it