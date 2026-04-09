Fallita la conciliazione tra Regione e Fimmg sull’accordo integrativo | Confermato lo stato di agitazione dei medici di base

La trattativa tra i rappresentanti dei medici di medicina generale e la Regione si è conclusa senza accordo sull’Accordo integrativo regionale. Dopo il fallimento della conciliazione, i medici di base hanno deciso di mantenere lo stato di agitazione. La questione riguarda le modalità di definizione degli aspetti economici e organizzativi dell’accordo, senza che siano stati raggiunti compromessi tra le parti coinvolte.

Salta il tentativo di conciliazione tra i sindacati e la Regione sull’Accordo integrativo regionale (Air) e i medici di medicina generale confermano lo stato di agitazione. Lo rende noto la Fimmg Abruzzo al termine dell’incontro che si è svolto in prefettura all’Aquila.A fare il punto della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Sanità ligure, arriva la svolta: i medici revocano lo stato di agitazione. Ecco l’accordoDopo il braccio di ferro sulla riforma sanitaria, torna il dialogo tra i medici e la Regione Liguria. Regione Toscana: confermato stato di agitazione dei lavoratori per taglio salario accessorioFIRENZE – I lavoratori della Regione Toscana confermano lo stato di agitazione contro il taglio del salario accessorio, dopo la protesta di mercoledì...