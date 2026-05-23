mediatore familiare figura chiave nelle crisi di oggi

Un mediatore familiare aiuta a risolvere le crisi familiari, con l’obiettivo di tutelare i minori e mantenere la calma tra le parti. La figura interviene per ricucire i rapporti e prevenire episodi di violenza all’interno delle famiglie in conflitto. Questi professionisti facilitano il dialogo tra i membri, cercando soluzioni condivise e riducendo le tensioni. La loro presenza si sta diffondendo come strumento di sostegno nelle situazioni di crisi familiare.

Un presidio di pace che tutela i minori, ricuce i legami e previene la violenza nelle famiglie in conflitto.. Nelle comunità di oggi, attraversate da separazioni sempre più frequenti, conflitti generazionali, fragilità educative e tensioni sociali, la figura del mediatore familiare emerge come uno dei presidi più importanti per la tutela delle relazioni e, soprattutto, dei minori. La diretta odierna con la mediatrice familiare Maria Cristina Ciambrone ha offerto uno sguardo prezioso su un mestiere che non solo ricuce legami, ma previene derive pericolose, anche sul piano della violenza domestica. Un presidio di pace nelle crisi familiari. La... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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