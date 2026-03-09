Gestori di rifugi di montagna una figura chiave per il turismo sulle Alpi | al via il corso di formazione

A Sondrio è stato annunciato l'avvio dell'ottava edizione del corso di formazione per gestori di rifugi di montagna, un evento che mira a preparare professionisti fondamentali per il turismo nelle aree alpine. Il corso si rivolge a coloro che operano o intendono operare in questo settore e rappresenta un momento di aggiornamento e specializzazione. La formazione si svolgerà nei prossimi mesi per un numero ancora da definire di partecipanti.

Sondrio, 9 marzo 2026 – Tutto pronto per l'ottava edizione del corso di formazione per gestori di rifugi di montagna, un'iniziativa volta a specializzare una figura essenziale per il settore turistico delle aree alpine. Protagonista dell'iniziativa è Apf Valtellina, ente speciale della Provincia di Sondrio accreditato per la formazione professionale, che conferma il proprio ruolo di centro di riferimento per le professioni della montagna. Il corso è realizzato in collaborazione con Ersaf-Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste. Un investimento su un territorio strategico. La provincia di Sondrio rappresenta uno dei contesti montani più rilevanti della Lombardia per questioni di estensione, attrattività turistica e tradizione alpinistica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

