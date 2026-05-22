Playoff Juvecaserta batte Orzinuovi | vittoria nel segno dello scudetto

Nella partita di playoff, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria contro la formazione ospite, grazie a una difesa che ha cambiato il ritmo dell'incontro nel corso del secondo tempo. Le giocatrici che si sono distinte hanno contribuito in modo importante, garantendo un risultato collettivo positivo. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole alla squadra di casa, consolidando la posizione in classifica e rafforzando le possibilità di avanzare nel torneo.

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? Domande chiave Come ha fatto la difesa a cambiare il ritmo del match?. Chi sono le giocatrici che hanno garantito la vittoria corale?. Perché la precisione ai tiri liberi ha deciso il finale?. Come influirà questo vantaggio sulla gestione della serie nei playoff?.? In Breve Vittoria coincide con il 35° anniversario dello scudetto del 21 maggio 1991.. Radunic e Nobile segnano 13 punti ciascuna, seguite da D’Argenzio con 12.. Caserta segna 20 tiri liberi su 22, Orzinuovi solo 8 su 12.. Nobile e Hadzic registrano 5 assist ciascuna nella vittoria per 91-83.. La Paperdi Juvecaserta ha conquistato la prima sfida dei playoff di Serie B battendo la Logiman Orzinuovi per 91-83 al PalaPiccolo, proprio mentre la città celebrava il trentacinquesimo anniversario dello storico scudetto del 21 maggio 1991. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Playoff, Juvecaserta batte Orzinuovi: vittoria nel segno dello scudetto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La Juvecaserta vince gara 1 con Orzinuovi nell'anniversario dello scudettoNel giorno in cui Caserta celebra il trentacinquesimo anniversario dello storico scudetto conquistato il 21 maggio 1991, la Paperdi Juvecaserta si... Juvecaserta, norme e prezzi per la semifinale playoff con OrzinuoviLa Paperdi Juvecaserta 2021 comunica le norme organizzative e i prezzi dei biglietti validi per la semifinale playoff per la promozione in Serie A2... La Juvecaserta vince gara 1 con Orzinuovi nell'anniversario dello scudettoNel giorno in cui Caserta celebra il trentacinquesimo anniversario dello storico scudetto conquistato il 21 maggio 1991, la Paperdi Juvecaserta si regala una serata speciale aggiudicandosi al PalaPicc ... today.it La Juve fa festa. Battutto Orzinuovi in gara uno. 91-83. Sabato si replicaCASERTA – Nel giorno in cui la città ha celebrato il trentacinquesimo anniversario dello storico scudetto conquistato il 21 maggio 1991, la Paperdi Juvecaserta si unisce alla festa aggiudicandosi al P ... ecodicaserta.it