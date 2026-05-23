Maxi tamponamento in autostrada | tre all' ospedale

Da triesteprima.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella mattinata di oggi, prima delle 10, un maxi tamponamento ha coinvolto diversi veicoli sull'autostrada A4, tra la stazione di servizio di Duino e il Lisert. L’incidente ha provocato il blocco totale del traffico per diverse ore, creando lunghe code e disagi agli automobilisti. Tre persone sono state trasportate in ospedale in seguito all’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

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Traffico bloccato per diverse ore, nella mattinata di oggi, 22 maggio, dopo che poco prima delle 10 un maxi tamponamento ha bloccato l'A4, tra la stazione di servizio di Duino e il Lisert. Coinvolte tre auto e un furgone: degli otto occupanti tre sono finiti a Cattinara, uno dei quali in codice. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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