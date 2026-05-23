Maxi tamponamento in autostrada | tre all' ospedale

Nella mattinata di oggi, prima delle 10, un maxi tamponamento ha coinvolto diversi veicoli sull'autostrada A4, tra la stazione di servizio di Duino e il Lisert. L’incidente ha provocato il blocco totale del traffico per diverse ore, creando lunghe code e disagi agli automobilisti. Tre persone sono state trasportate in ospedale in seguito all’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Traffico bloccato per diverse ore, nella mattinata di oggi, 22 maggio, dopo che poco prima delle 10 un maxi tamponamento ha bloccato l'A4, tra la stazione di servizio di Duino e il Lisert. Coinvolte tre auto e un furgone: degli otto occupanti tre sono finiti a Cattinara, uno dei quali in codice. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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TRAGICO TAMPONAMENTO IN A4, MORTO 27ENNE SLOVENO | 25/04/2026

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