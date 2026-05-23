Maxi rissa tra colleghi | botte da orbi e triangolo d' emergenza usato come arma

Da bresciatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una discussione tra colleghi, iniziata per motivi insignificanti, si è trasformata in una violenta colluttazione. Durante l’alterco, alcuni hanno scagliato un triangolo di emergenza, usato come arma improvvisata, contro gli altri. La scena ha coinvolto più persone, con schiaffi e spintoni, prima che intervenissero le forze di sicurezza. Nessuno ha riportato ferite gravi, ma l’episodio ha causato scompiglio nell’ambiente di lavoro.

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Una discussione nata per futili motivi e poi degenerata in una rissa vera e propria, con tanto di aggressione e un triangolo di emergenza usato come arma improvvisata. È quanto accaduto nella serata di venerdì 22 maggio a Leno, in via XXV Aprile, dove i Carabinieri della Radiomobile di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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