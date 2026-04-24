Rissa in studio a La Zanzara Manette insulti e botte da orbi | il video

Durante una puntata di La Zanzara, trasmissione di Radio 24, si è verificata una rissa in studio. Sono stati mostrati video che documentano momenti di tensione tra alcuni partecipanti, con insulti e scambi di colpi. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno arrestato alcune persone coinvolte. La trasmissione è stata interrotta e l’episodio sta venendo analizzato dagli investigatori.

Momenti di forte tensione in studio durante una puntata de La Zanzara, il programma di Radio 24 noto per i confronti accesi. In pochi istanti, una discussione tra gli ospiti è degenerata in uno scontro fisico, tra insulti, urla e spintoni, con l’intervento dello staff per riportare la calma. L’episodio si è consumato in diretta, davanti ai microfoni, trasformando quello che doveva essere un normale dibattito in una scena di caos che ha sorpreso anche chi stava conducendo la trasmissione. Rissa a La Zanzara: la tensione cresce e degenera in diretta. Secondo quanto emerso dalla puntata, il confronto è iniziato con toni sempre più duri. Le parole si sono rapidamente trasformate in provocazioni e, a seguire, in offese reciproche.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Rissa in studio a La Zanzara. Manette, insulti e botte da orbi: il video Notizie correlate Leggi anche: Botte da orbi all'ingresso del pronto soccorso, il video della rissa Leggi anche: Sanremo 2026, botte da orbi dietro le quinte: Attacco femminile e quasi rissa vera — i nomi stanno per uscire Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Studio Aperto: Morto accoltellato dopo una rissa Video; SASSUOLO, VIOLENTA RISSA TRA STUDENTI ALL’ISTITUTO VOLTA; Rissa davanti al Trevisi, colpita una ragazza: Smettetela, state picchiando anche me VIDEO; Shiva è stato condannato a tre anni e mezzo per rissa. Botte da orbi, manette e insulti. Rissa a La Zanz…Altro… - facebook.com facebook