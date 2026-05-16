Incendio a Cavour | fiamme in un appartamento due ragazzini e un bambino finiscono all' ospedale

Un incendio si è sviluppato in un appartamento situato in via Goito a Cavour, coinvolgendo la cucina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato assistenza a tre minori: due di 16 e 13 anni e uno di sette. I tre sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Pinerolo per le cure necessarie. Non si segnalano altre persone coinvolte o danni strutturali significativi all’edificio.

Un incendio è divampato nella cucina di un appartamento in via Goito a Cavour. Due ragazzini di 16 e 13 e un bambino di sette anni sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 Azienda Zero e trasportati in ambulanza all'ospedale di Pinerolo. Nessuno dei tre ha riportato ferite serie. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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