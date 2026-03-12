Incendio a Milano fiamme devastano un appartamento

Nella serata di giovedì 12 marzo, un incendio si è sviluppato in un appartamento al piano rialzato di un edificio in via Fratelli Bressan, zona Gorla, a Milano. Le fiamme hanno devastato l’interno dell’abitazione, coinvolgendo l’intera unità immobiliare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

È successo in via Fratelli Bressan nella serata di giovedì 12 marzo. Sul posto i vigili del fuoco e i soccorritori Un incendio è divampato all'interno di un appartamento al piano rialzato di un palazzo al civico 34 di via Fratelli Bressan a Milano (zona Gorla) nella serata di giovedì 12 marzo. Tutto è accaduto intorno alle 20.30 e il palazzo è stato prontamente evacuato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con quattro mezzi, oltre ai soccorritori del 118. Al momento, stando a quanto trapelato, non si segnalano né persone ferite né intossicate. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato le fiamme. Sul caso sono in corso accertamenti.

