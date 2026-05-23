Al termine delle qualifiche Sprint del GP del Canada, la Red Bull ha ottenuto la quarta fila, con Max Verstappen che ha dichiarato di non essere sorpreso dal risultato e di sperare in miglioramenti. La sessione ha visto le vetture della scuderia occupare posizioni di metà gruppo, con il pilota olandese che ha commentato le proprie aspettative per la gara. La posizione di partenza è stata confermata come un punto di partenza per le strategie del team nel weekend.

Quarta fila per la Red Bull al termine delle qualifiche Sprint del GP del Canada, appuntamento valido per il Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Montreal, la scuderia di Milton Keynes ha dovuto incassare il settimo posto di Max Verstappen e l’ottavo di Isack Hadjar: un risultato ben lontano dalle aspettative del quattro volte campione del mondo. L’olandese ha dovuto fare i conti con diversi problemi di assetto, che gli hanno impedito di lottare per le posizioni di vertice. A dominare la scena è stata la Mercedes, capace di monopolizzare la prima fila con il britannico George Russell e Kimi Antonelli. Alle loro spalle si sono piazzate le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, seguite dalle Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Max Verstappen: “Non sono sorpreso da questo risultato, speriamo di migliorare”

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Max Verstappen – New Ground | Official Trailer

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