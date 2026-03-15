Al termine del secondo Gran Premio della stagione di Formula 1 2026, Max Verstappen si mostra molto deluso, definendo la gara una situazione frustrante. Il pilota esprime chiaramente che c’è bisogno di miglioramenti significativi, senza entrare in dettagli sulle cause. La sua reazione si concentra sull’esito della corsa e sulla necessità di lavorare per migliorare le performance in futuro.

Max Verstappen è sempre più nero al termine del Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Shanghai, dopo la pessima Sprint Race di ieri, il pilota quattro-volte campione del mondo ha vissuto una domenica totalmente simile. Pessima partenza, gara anonima e ritiro a una decima di tornate dal termine che ha assomigliato da vicino a sale sulla ferita per il portacolori del team Red Bull. Andrea Kimi Antonelli ha fatto gara a sé e ha preceduto George Russell per 5.5 secondi, mentre ha completato il podio Lewis Hamilton a 25.2. Quarta posizione per Charles Leclerc a 28.8, quinta per Oliver Bearman a 57. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Max Verstappen amaro: “Situazione frustrante. Dobbiamo migliorare tantissimo”

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