Durante il Gran Premio di Miami, la battaglia tra i piloti ha visto Verstappen sorprendere Hamilton in diverse fasi della corsa. I due sono stati protagonisti di un duello intenso, con cambi di posizione che hanno attirato l’attenzione degli spettatori. La gara si è conclusa con un risultato che ha visto il giovane pilota superare l’avversario in un momento chiave, lasciando il pubblico con molte emozioni.

"> Il Duello Tra Hamilton e Verstappen al Miami Grand Prix. Jenson Button ha recentemente commentato il confronto tra Lewis Hamilton e Max Verstappen durante il Sprint Race al Miami Grand Prix, ritenendo che Hamilton sia rimasto confuso dall’approccio di Verstappen. Questo scontro tra due dei più grandi piloti di Formula 1 è risultato essere uno dei momenti salienti della gara di sabato. Il duello ha avuto inizio al lap 8, quando Verstappen ha tentato un sorpasso su Hamilton, ma ha overshot il movimento, costringendolo a restituire la posizione. Nonostante ciò, Verstappen ha saputo rifarsi in modo efficace, completando un sorpasso pulito nel successivo giro e finendo in quinta posizione.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Jenson Button: Max Verstappen ha sorpreso Lewis Hamilton nella battaglia del Gran Premio di Miami.

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