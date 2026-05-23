Intervista a Mauro Repetto sul nuovo spettacolo “Ho trovato Spider Woman”, in anteprima il 25 maggio al Teatro Manzoni di Milano. MILANO – Mauro Repetto torna in scen a con il nuovo spettacolo teatrale “ Ho trovato Spider Woman ”, in anteprima nazionale il 25 maggio al Teatro Manzoni di Milano. Il performer pavese, noto per la sua energia creativa e per la sua scrittura poliedrica, inaugura una nuova avventura artistica che unisce musica, ironia e racconto teatrale. Dopo “Alla ricerca dell’uomo ragno”, dedicato alla storia degli 883 e all’immaginario degli anni ’80 e ’90, Repetto questa volta celebra la donna come vera supereroina contemporanea, mettendo in scena la dinamica di coppia in chiave tragicomica. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Mauro Repetto presenta “Ho trovato Spider Woman”: intervista sul nuovo spettacolo

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