Mauro Repetto e Spider Woman | tra musica e sogni a Casalgrande

Domenica 12 aprile alle 21, il Teatro De André a Casalgrande ospiterà uno spettacolo con Mauro Repetto e Spider Woman. Repetto torna sul palco per portare in scena il suo nuovo spettacolo intitolato Ho trovato Spider Woman. L’evento si svolge nella provincia di Reggio Emilia e coinvolge il pubblico con un appuntamento dedicato alla musica e ai sogni.

Mauro Repetto torna a salire sul palco del Teatro De André a Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, per presentare il nuovo spettacolo intitolato Ho trovato Spider Woman domenica 12 aprile alle ore 21. L’evento segna l’evoluzione del percorso artistico dell’ex componente degli 883, che dopo aver riscosso successo con la precedente produzione denominata Alla ricerca dell’Uomo Ragno, propone ora una nuova narrazione. L’artista reggiano si presenta al pubblico mettendo in campo le proprie capacità interpretative e vocali, caratteristiche che gli permettono di coinvolgere spettatori appartenenti a quattro diverse generazioni. L’evoluzione del superpotere: dal racconto maschile alla figura femminile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mauro Repetto e Spider Woman: tra musica e sogni a Casalgrande Leggi anche: Mauro Repetto, ex 883, dalla musica al teatro: “Ho trovato Spider Woman” Il ritorno di Mauro Repetto ad Ancona: alle 'Muse' lo spettacolo "Ho trovato Spider Woman"Con la sua spontaneità e le sue doti canore e attoriali, Repetto realizza uno spettacolo adatto a ogni genere di pubblico, arrivando trasversalmente... Temi più discussi: Mauro Repetto, ex 883, con Ho trovato Spider Woman al Teatro De Andrè; Domenica 12 aprile, al Teatro 'De Andrè' di Casalgrande: 'Ho trovato Spiderwoman' con l'ex 883 Mauro Repetto; Sono finite le riprese della seconda stagione della serie tv sugli 883: trama, cast e quando esce; Max Pezzali a Villa Crespi da chef Cannavacciuolo: Che esperienza pazzesca. Mauro Repetto,ex 883, con Ho trovato Spider Woman al Teatro De AndrèCASALGRANDE ( Reggio Emilia) – Dopo il successo dello spettacolo teatrale Alla ricerca dell’Uomo Ragno Mauro Repetto torna in teatro con Ho trovato Spider Woman domenica 12 aprile alle 21 al Teatr ... reggionline.com Mauro Repetto: Cercando l’Uomo Ragno ho trovato Spider WomanMilano, 9 gennaio 2026 – Per Mauro Repetto il momento più bello dell’amore è la sua prossimità. Gli ultimi tratti di mare che ti separano dal porto lì davanti ad attenderti, l’eccitazione che provi ... quotidiano.net Il nuovo capitolo racconterà la golden era di Max Pezzali (Elia Nuzzolo) e Mauro Repetto (Matteo Oscar Giuggioli). Sullo sfondo Pavia, dove tutto è iniziato e dove tutto alla fine torna. Ci saranno Cisco e Silvia, ma anche nuovi personaggi memorabili - facebook.com facebook