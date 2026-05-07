Il 25 maggio, al teatro Manzoni di Milano, si è svolta una serata dedicata a Mauro Repetto, che ha presentato il suo nuovo spettacolo intitolato “Ho trovato Spider Woman”. L’evento ha attirato l’attenzione di un pubblico interessato alle sue performance, confermando la sua presenza costante nel panorama teatrale locale. Repetto ha portato sul palco un'esibizione ricca di energia e originalità, facendo parlare di sé anche oltre i confini della città.

MILANO – Appuntamento a Milano con Mauro Repetto, che continua a travolgerci con la sua inesauribile energia e creatività. Il performer pavese, grazie alla sua poliedricità e capacità autoriali, ci sorprende ancora con nuovi progetti, dei quali le canzoni sono una parte – importantissima ma non l’unica – del suo mondo artistico. E così, tessendo nuove storie e nuove emozioni, inizia la sua nuova avventura in teatro: “Ho trovato Spider Woman”. Lo spettacolo, scritto, prodotto e interpretato dallo stesso Repetto insieme a Monica De Bonis, sarà in scena al Teatro Manzoni di Milano, lunedì 25 maggio, in anteprima nazionale. Se in “Alla ricerca...🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Mauro Repetto, “Ho trovato Spider Woman” al Manzoni di Milano il 25 maggio

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