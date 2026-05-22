Domani si svolge a Xiamen la seconda tappa cinese della Diamond League 2026, che segue l’appuntamento di KeqiaoShanghai di una settimana fa. In questa occasione, sono attesi atleti come Mattia Furlani e Leonardo Fabbri, pronti a sostenere un nuovo esame in un meeting internazionale di livello. La doppia tappa cinese rappresenta l’apertura ufficiale della stagione 2026 della serie di meeting di atletica leggera, che si concluderà con diverse competizioni in tutto il mondo.

Una settimana dopo l’ouverture di KeqiaoShanghai, si completa domani la doppia tappa cinese che apre ufficialmente la Diamond League 2026. Il massimo circuito itinerante internazionale di atletica si trasferisce a Xiamen per il secondo appuntamento della regular season, in cui saranno di scena due big azzurri come Mattia Furlani e Leonardo Fabbri in mezzo a diverse stelle del panorama globale. Fari puntati ovviamente in casa Italia su Furlani, reduce da uno strepitoso 8.43 nel lungo al debutto stagionale outdoor sulla pedana di Shaoxing che lo ha proiettato al terzo posto delle liste mondiali del 2026 e soprattutto a soli 4 centimetri dal mitico record nazionale di Andrew Howe. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mattia Furlani e Leonardo Fabbri pronti ad un nuovo esame in Diamond League a Xiamen

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