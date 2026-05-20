Atletica Furlani e Fabbri puntano alla grande misura in Diamond League a Xiamen
Sabato 23 maggio si svolgerà a Xiamen la seconda tappa della Diamond League 2026, un evento di atletica di livello internazionale. Per questa occasione, l’Italia sarà rappresentata da due atleti: Mattia Furlani e Leonardo Fabbri. Entrambi parteciperanno alle gare di salto in alto e di lancio del peso, rispettivamente. La competizione vedrà la presenza di numerosi atleti di spicco provenienti da diversi paesi. La giornata si preannuncia ricca di sfide e di possibilità di migliorare i propri record personali.
Saranno Mattia Furlani e Leonardo Fabbri i rappresentanti italiani in gara al meeting di Xiamen, seconda tappa della Diamond League 2026 che si terrà sabato 23 maggio. Back-to-back in Cina per il massimo circuito itinerante internazionale di atletica, una settimana dopo l’appuntamento inaugurale andato in scena il 16 maggio a KeqiaoShanghai, con tante stelle globali che torneranno in azione prima di chiudere ufficialmente la tournée asiatica. Occhi puntati inevitabilmente su Furlani, reduce da uno strepitoso 8.43 al debutto stagionale outdoor sulla pedana di Shaoxing che gli ha consentito di insediarsi al terzo posto delle liste mondiali dell’anno nel lungo e soprattutto a soli 4 centimetri dal record nazionale di Andrew Howe. 🔗 Leggi su Oasport.it
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