Atletica Furlani e Fabbri puntano alla grande misura in Diamond League a Xiamen

Sabato 23 maggio si svolgerà a Xiamen la seconda tappa della Diamond League 2026, un evento di atletica di livello internazionale. Per questa occasione, l’Italia sarà rappresentata da due atleti: Mattia Furlani e Leonardo Fabbri. Entrambi parteciperanno alle gare di salto in alto e di lancio del peso, rispettivamente. La competizione vedrà la presenza di numerosi atleti di spicco provenienti da diversi paesi. La giornata si preannuncia ricca di sfide e di possibilità di migliorare i propri record personali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui