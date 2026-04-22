Simone Vagnozzi ha commentato il suo ruolo nel rapporto con Jannik Sinner, affermando di essere spesso colui che deve affrontare le questioni più difficili. Ha descritto il suo atteggiamento come quello di un “rompiballe” e di un “poliziotto cattivo”, sottolineando che Darren, un altro membro dello staff, assume un ruolo più leggero e distensivo. Le sue parole chiariscono il suo ruolo nel team e il modo in cui affronta le situazioni delicate.

"Io sono il rompiballe. Sono quello che deve dire le cose scomode. Il poliziotto cattivo, diciamo. Darren è più allegro, quello che stempera le tensioni". Simone Vagnozzi spiega così il suo rapporto con Jannik Sinner ma anche quello con Darren Cahill, anche lui allenatore ed ex tennista. "Penso - afferma in un'intervista alla Gazzetta dello Sport - che sia stato fondamentale che tra noi non ci sia mai stato un numero uno o un numero due. All’inizio ci siamo conosciuti, poi abbiamo condiviso la stessa visione su Jannik. Abbiamo capito dove lavorare, ognuno nel proprio ambito. A volte, un po’ come nei matrimoni, è necessario fare un passo indietro per far funzionare le cose.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, Simone Vagnozzi lo mette all'angolo: "Devo dire cose scomode"

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