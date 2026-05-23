Il 25 maggio si è tenuto a Jesi un evento con il Prof. Matteo Bassetti, direttore delle Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, che ha invitato il pubblico a partecipare al Premio Cesarini 2026. Bassetti, premiato durante l’evento, si è rivolto agli astanti sottolineando l’importanza di non mancare alla manifestazione. La cerimonia si è svolta nella città di Jesi, nelle Marche.

Grande ritorno al Premio Renato Cesarini, direzione Jesi (Ancona, nelle Marche) per Prof. Matteo Bassetti (nella foto anteprima a Jesi a maggio 2024, premiato), Direttore Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova. “Sono molto contento di partecipare lunedì 25 maggio, intorno alle ore 19, al mitico Premio Renato Cesarini (11^ edizione, ndr)”, così Prof. Matteo Bassetti in un breve video (sotto). Andiamo per ordine e scopriamo di più. “Parteciperò al Renato Cesarini con la presentazione del mio libro – prosegue il Prof. sul video (riportato sotto) – Nell’occasione parlerò di tanti temi che riguardano naturalmente la salute. Sono davvero contento, partecipo anche per il legame con Florio Bini, mitico organizzatore del Premio Renato Cesarini. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Matteo Bassetti il 25/05 a Jesi: “Non mancate a Premio Cesarini 2026”

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