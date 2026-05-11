Premio Cesarini 2026 parata di campioni a Jesi per l' undicesima edizione | attesi Gianni Rivera e Marco Tardelli

A Jesi si avvicina l’undicesima edizione del Premio Renato Cesarini, manifestazione dedicata alla memoria del calciatore noto per i suoi gol negli ultimi minuti di gioco. La cerimonia vedrà la partecipazione di figure di spicco del calcio italiano, tra cui Gianni Rivera e Marco Tardelli. L’evento si svolge nella città marchigiana e celebra la figura di Cesarini, nato a Castellaro di Senigallia.

JESI - Conto alla rovescia già scattato per il “Premio Renato Cesarini”. Saranno personaggi del calibro di Gianni Rivera e Marco Tardelli ad arricchire l’11a edizione del premio in memoria di Renato Cesarini, nativo di Castellaro di Senigallia, celebre per i suoi gol allo scadere. 25 e 26 maggio.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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