Sport e business a Premio Cesarini 2026 | tanti ospiti a Jesi

A Jesi si prepara il Premio Renato Cesarini 2026, un evento che si svolgerà in due giornate e coinvolgerà figure legate allo sport, al mondo dell’impresa e alla leadership. L’evento si propone di mettere insieme vari settori, creando un’occasione di incontro tra professionisti e appassionati. Sono previsti diversi ospiti, anche se i nomi specifici non sono stati ancora annunciati. La manifestazione si svolgerà nel centro della città e si concentrerà su tematiche di attualità legate a sport e business.

Il Premio Renato Cesarini 2026 è pronto ad accendere Jesi con due giornate che vanno a mixare nel modo più opportuno sport, impresa e leadership. Non abbiamo dubbi: nelle Marche, come sempre, sarà davvero un grande show in compagnia di illustri ospiti, nel ricordo del grande e indimenticato creatore della mitica Zona Cesarini. Eh già, lunedì 25 e martedì 26 maggio, l’Hotel Federico II (nota struttura 4 stelle a Jesi) diventerà il cuore pulsante di un doppio appuntamento. Da un lato l’11ª edizione del premio dedicato al “Re del Novantesimo”, dall’altro il prestigioso World Wide Business Summit con noti esponenti del mondo imprenditoriale. Tavola rotonda su sport e business che aprirà ufficialmente la kermesse sportiva del Renato Cesarini. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

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