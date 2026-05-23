Il presidente della Repubblica ha ricordato il sacrificio di Falcone a Capaci, definendolo un esempio per i giovani. La commemorazione si è concentrata sulla lotta antimafia e sulla memoria delle vittime. Sono stati evidenziati i protagonisti della riscossa civile iniziata nel 1992 e le strategie adottate per trasformare le zone grigie in barriere contro la criminalità organizzata. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sui dettagli delle iniziative future.

?? Punti chiave Come si trasformano le zone grigie in barriere contro la mafia? Chi sono i protagonisti della riscossa civile iniziata nel 1992? Perché l'impegno educativo è considerato la chiave per il futuro? Quali sono le differenze tra la visione di Mattarella e Meloni??? In Breve Ricordo per Borsellino e scorta Loi, Catalano, Cosina, Li Muli e Traina. Giornata della legalità istituita nel 2002 per coinvolgere i giovani nell'impegno civile. Meloni invita a tradurre la memoria in sce . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mattarella su Capaci: ‘Il sacrificio di Falcone è un pegno per i giovani

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