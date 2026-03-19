Il giorno della ‘Quarto Savona 15’ La città ricorda la strage di Capaci

Il 23 maggio 1992, una Fiat Croma chiamata Quarto Savona 15 venne fatta esplodere con 500 chili di tritolo in un tunnel sotto l’autostrada vicino all’uscita di Capaci. La città ricorda oggi quella tragedia, che causò molte vittime. Il giorno è ricordato come un momento cruciale nella storia di quegli anni.

Empoli, 19 marzo 2026 – Era il 23 maggio 1992 quando la Fiat Croma Quarto Savona 15 venne fatta esplodere con ben 500 chili di tritolo, nascosti in un tunnel sotto l’autostrada vicino all’ uscita di Capaci. Su quell’auto la scorta del magistrato Giovanni Falcone, composta da Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Ieri i resti della blindata conservati all’interno di una teca, sono arrivati per la prima volta a Empoli ed esposti in piazza Farinata degli Uberti. La giornata è iniziata con la donazione di sangue al San Giuseppe ed è proseguita con lo svelamento della teca della QS15 tra autorità e studenti (Gasperini Tommaso FotoGermogli) Lo svelamento della teca – simbolo della strage e motivo di lotta alla mafia per la legalità – è avvenuto intorno alle 9. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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