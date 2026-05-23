Il presidente della Repubblica ha ricordato il contributo di Spinelli e dei suoi compagni, che condivisero il confino a Ventotene, nel promuovere l'idea di un'Europa unita. Spinelli si oppose al fascismo e allo stalinismo durante il suo percorso, mantenendo salda la convinzione di un'Europa di stati sovrani ma cooperanti. La sua resistenza e il suo impegno sono stati fondamentali nella definizione del sogno di un'Europa unita, secondo le sue parole.

? Punti chiave Chi sono i compagni che hanno condiviso il confino a Ventotene?. Come ha fatto Spinelli a resistere al fascismo e allo stalinismo?. Perché la visione federale di Spinelli è ancora attuale oggi?. Quali sfide concrete deve affrontare l'Europa per mantenere i valori democratici?.? In Breve Spinelli elaborò la visione federale a Ventotene con Colorni ed Ernesto Rossi.. L'opposizione al fascismo causò anni di prigionia e confino per Spinelli.. L'espulsione dal Partito comunista avvenne per le critiche rivolte allo stalinismo.. Lorenzo Fontana ha definito la Camera dei deputati la casa politica di Spinelli.. Il Presidente della Sergio Mattarella ha espresso la propria gratitudine verso Altiero Spinelli in occasione del quarantesimo anniversario dalla sua scomparsa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mattarella: il valore del sogno di Spinelli per l’Europa unita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Mattarella: l’Europa sia unita per essere credibile“L’Ue deve essere unita nelle posizioni e iniziative per contribuire alla pace e risolvere i conflitti drammatici, occorre una posizione comune e si...

Mattarella: l’Europa deve agire unita per non restare impotente? Domande chiave Come può l'Europa evitare di diventare un attore marginale globale? Quali nuovi Paesi entreranno nel progetto di integrazione...

In occasione della Giornata internazionale dell’infermiere, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato il valore del Servizio sanitario nazionale e il principio costituzionale su cui si fonda. Mattarella ha sottolineato che il SSN opera per il pr x.com

Infermieri italiani tra riconoscimento istituzionale e crisi quotidiana: il valore della cura oltre le celebrazioniInfermieri italiani tra riconoscimento istituzionale e crisi quotidiana: carenze, burnout, fuga all’estero e necessità di valorizzazione reale. nurse24.it

Geopolitica: Mattarella, si nega il valore del diritto internazionale e osserviamo l’involuzione del sistema multilateraleAccade così che – in opposizione a quanto si afferma necessario per l’ordinata vita delle singole comunità nazionali – si assista alla delegittimazione delle Corti Internazionali e dei loro giudici, ... agensir.it