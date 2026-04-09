Mattarella | l’Europa sia unita per essere credibile

Il presidente della Repubblica ha affermato che l’Unione Europea deve mantenere una posizione unitaria per essere credibile a livello internazionale. Durante un intervento, ha sottolineato che l’Europa sta lavorando alla definizione di una posizione comune per contribuire alla pace e affrontare i conflitti in corso. Ha aggiunto che questa sintesi di intenti si sta consolidando in questi giorni.

“L’Ue deve essere unita nelle posizioni e iniziative per contribuire alla pace e risolvere i conflitti drammatici, occorre una posizione comune e si sta costruendo in questi giorni, occorre che venga completato questo processo, per avanzare proposte autorevoli e credibili in queste crisi drammatiche che non riguardano solo i territori interessati ma l’equilibrio mondiale”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rispondendo ad una domanda sulla interruzione della tregua in Iran e su quanto accade in Libano, al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel al Castello di Praga. “Il Libano, un... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Mattarella: l’Europa sia unita per essere credibile Con il Digital Markets Act l’Europa torna arbitro credibile dei mercati digitaliNegli ultimi anni l’Unione Europea ha preso in mano il settore digitale con una serie di leggi senza precedenti, tra cui spicca il Digital Markets... Unità d’Italia; Mattarella richiama a libertà, giustizia e paceIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale è all’Altare della Patria per celebrare i 165 anni... Il monito di Mattarella: «L’Europa si unisca per dire no all’ampliamento dei conflitti» Temi più discussi: Mattarella: lo sport come testimone di civiltà; Giovanni Amendola, il ricordo di Mattarella a 100 anni dalla morte: Avversò ogni forma di violenza politica - FNSI; MANCA BENZINA NEL CARRO FUNEBRE DELL’UE; Mattarella scrive al Papa: Tempi complessi e inquieti. Ora si recuperi il dialogo. Mattarella: La Nato resta centrale, ma serve una visione condivisa per la pace. L’Europa deve avere una voce unicaIl presidente della Repubblic, intervenendo a Praga dopo i colloqui con il presidente ceco Petr Pavel, ha sottolineato l’importanza di una visione condivisa nei contesti di conflitto internazionale. gazzettadelsud.it Mattarella rievoca Schuman: L'Ue non sia somma di interessi nazionali. Serve solidarietàIl capo dello stato ha tenuto un discorso all’Università Jagellonica di Cracovia, durante la sua visita in Polonia. Il testo integrale ... ilfoglio.it Il Presidente Mattarella parteciperà il 6 maggio a Gemona del Friuli per il cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976. #Friuli #Udine #Cultura #Inprimopiano x.com Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Seveso il prossimo 10 luglio per le commemorazioni dei 50 anni dal Disastro dell'Icmesa. - facebook.com facebook