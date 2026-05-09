Mattarella | l’Europa deve agire unita per non restare impotente

Il presidente della Repubblica ha affermato che l’Europa deve agire unita per non rimanere impotente a livello internazionale. Ha sottolineato l’importanza di rafforzare la coesione tra gli Stati membri e ha indicato che l’allargamento del progetto di integrazione potrebbe vedere nuovi Paesi coinvolti. La discussione si concentra sulle strategie per evitare che l’Europa diventi un attore marginale nel contesto globale.

? Domande chiave Come può l'Europa evitare di diventare un attore marginale globale?. Quali nuovi Paesi entreranno nel progetto di integrazione europea?. Perché la sovranità dei singoli Stati dipende dalla forza dell'Unione?. Cosa devono fare le nuove generazioni per proteggere la democrazia?.? In Breve Necessità di dialogo con Moldova, Ucraina e Paesi dei Balcani per completare l'integrazione.. Aggressione russa come rottura del diritto internazionale e della stabilità continentale.. Impatto della crisi in Medio Oriente sulla necessità di politica coordinata.. Processo di integrazione iniziato nel 1950 per riunificare i destini europei.. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu

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