Graziano Rossi e Ambra Arpino hanno annunciato ufficialmente il loro matrimonio, che si terrà a Pesaro invece che a Tavullia. La coppia ha condiviso le pubblicazioni di matrimonio sui social, confermando la data dell’evento. La notizia è stata diffusa nella giornata del 23 maggio 2026.

Pesaro, 23 maggio 2026 – Ora è ufficiale: Graziano Rossi si sposa e il matrimonio con Ambra Arpino sarà celebrato a Pesaro, non a Tavullia. Il timbro è arrivato con le pubblicazioni comparse giovedì negli albi dei Comuni di Pesaro e Tavullia, dove viene scritto a chiare lettere che il padre di Valentino Rossi, 72 anni, nato a Pesaro e residente a Tavullia, intende convolare a nozze con Ambra Arpino, 55 anni, nata a Terni e residente a Pesaro. Dove si celebrano le nozze tra Graziano Rossi e Ambra. Il punto politico-sentimentale della vicenda è che il sì non sarà nel paese simbolo della famiglia Rossi e del mito del Dottore, bensì nel comune capoluogo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Matrimonio del papà di Valentino Rossi, ecco le pubblicazioni: la storia d’amore tra Graziano e Ambra più forte di tutto

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