Il Coro Piambello, noto per le sue interpretazioni nelle Dolomiti, ha ampliato il repertorio aprendo alle voci femminili. Il gruppo conta coristi che cantano da oltre cinquantacinque anni e altri che si sono uniti negli ultimi decenni. La formazione si distingue per la lunga presenza di membri storici e per l'integrazione di nuove componenti femminili, contribuendo a un sound più ricco e vario. La loro musica continua a incantare il pubblico locale.

? Punti chiave Come ha cambiato la musica il coro aprendo alle voci femminili?. Chi sono i coristi che cantano nel gruppo da cinquantacinque anni?. Perché le leggende delle Dolomiti sono diventate parte del repertorio?. Cosa ha spinto il gruppo a scegliere un brano di Van De Sfroos?.? In Breve Maestro Renato Orsenigo ha guidato il repertorio ispirato a Bepi De Marzi.. Tre coristi membri del gruppo da oltre 55 anni hanno raccontato la storia.. L'inserimento delle voci femminili vent'anni fa ha rinnovato la tessitura sonora.. Chiusura con brano di Davide Van De Sfroos per unire tradizione e contemporaneità.. Il Coro Piambello di Brusimpiano ha portato le note della tradizione alpina a Materia venerdì 22 maggio, trasformando la serata in un viaggio tra memorie e armonie ispirate a Bepi De Marzi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Materia, il Coro Piambello incanta con le voci delle Dolomiti

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