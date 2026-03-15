Coro Vanoi | Dolomiti in musica tra roccia e dolore

Sabato sera, l’Auditorium Giovanni Arvedi ha accolto il Coro Vanoi di Canal San Bovo, che ha portato sul palco un concerto dedicato alle Dolomiti. L’evento ha coinvolto il pubblico in un’esperienza sonora intensa, in cui le voci del coro hanno dialogato con le atmosfere delle montagne, creando un momento di ascolto e contemplazione. La serata ha visto la partecipazione di appassionati e appassionate di musica corale.

Sabato sera l’Auditorium Giovanni Arvedi ha ospitato un’esperienza sonora unica, dove il Coro Vanoi di Canal San Bovo ha trasformato la sala in uno spazio di riflessione profonda. L’evento non è stato una semplice esecuzione musicale, ma un viaggio emotivo che ha collegato le vette delle Dolomiti all’animo umano attraverso canti tradizionali e opere storiche. La direzione artistica è stata affidata a Paolo Scalet, che ha guidato i cantanti verso una resa vocale capace di evocare sia l’asprezza della roccia alpina che la delicatezza dei sentimenti più intimi. La presenza fisica di Giovanni Arvedi e Luciana Buschini ha sottolineato il ruolo della fondazione come motore culturale del territorio lombardo e trentino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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