Un incendio si è sviluppato in un appartamento di via Pergolesi a Matera, causando danni alle strutture e coinvolgendo una persona che ha accusato un malore durante le operazioni di spegnimento. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per circoscrivere le fiamme e isolare il focolaio, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle tecniche utilizzate. La persona colpita dal malore è stata assistita sul posto.

? Domande chiave Come sono riusciti i Vigili del Fuoco a isolare il focolaio?. Chi è la persona colpita dal malore durante l'intervento?. Cosa hanno scoperto i Carabinieri sulle cause del rogo?. Perché gli impianti della zona Aquarium sono sotto esame?.? In Breve Incendio divampato verso le 10:50 in via Giovanbattista Pergolesi zona Aquarium.. Intervento coordinato di Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Locale.. Una persona soccorsa dal 118 per malore dovuto allo spavento.. Indagini in corso per verificare impianti e sicurezza edifici zona Aquarium.. Verso le 10:50 di questa mattina, un incendio ha colpito un appartamento al piano rialzato di una palazzina in via Giovanbattista Pergolesi, nella zona residenziale Aquarium di Matera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, rogo in via Pergolesi: fiamme in un appartamento e un malore

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