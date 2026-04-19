Rogo divampa in camera da letto appartamento devastato dalle fiamme | grave un uomo

Questa mattina, domenica 19 aprile, si è verificato un incendio in un appartamento di via Mazzuchelli a Brescia. Le fiamme sono divampate all’interno di una camera da letto, causando ingenti danni alla struttura. Un uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.