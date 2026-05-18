Un incendio ha interessato un appartamento vuoto in una zona residenziale della città. Le fiamme sono divampate in modo improvviso, causando danni significativi alla struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. A seguito dell’incendio, l’immobile è stato giudicato inagibile a causa dei danni strutturali rilevati dai tecnici. Sono in corso le verifiche per chiarire le cause dell’incendio e l’origine delle fiamme.

? Domande chiave Come sono riuscite le fiamme a divampare in un appartamento vuoto?. Quali danni strutturali hanno reso l'immobile ufficialmente inagibile?. Chi dovrà rispondere della sicurezza degli spazi non abitati nel condominio?. Perché l'incendio ha rischiato di propagarsi alle case vicine?.? In Breve Incendio avvenuto domenica 17 maggio in via privata Salvatore Rosa a Grosseto.. Due squadre dei vigili del fuoco hanno isolato il focolaio nel quartiere.. Polizia municipale, carabinieri e polizia di Stato hanno gestito la viabilità locale.. Immobile dichiarato inagibile per danni strutturali dopo l'intervento dei soccorsi.. Un incendio... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grosseto, rogo in un appartamento vuoto: l’immobile è inagibile

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