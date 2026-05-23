Matera Martino guida Confesercenti | sfida alla desertificazione
Martino è stato confermato alla guida di Confesercenti a Matera, con l’obiettivo di contrastare la desertificazione commerciale nelle aree rurali e nei piccoli borghi lucani. La discussione si concentra sulla possibilità di salvare i negozi locali attraverso interventi specifici e strategie di sostegno. La nuova giunta regionale ha annunciato piani per favorire i commercianti, anche se i dettagli delle misure non sono ancora stati definiti. La sfida principale rimane la riduzione della perdita di attività commerciali nei territori meno popolati.
? Domande chiave Come può la sopravvivenza dei negozi salvare i piccoli borghi lucani?. Quali strategie adotterà la nuova giunta per sostenere i commercianti?. Perché la chiusura delle botteghe accelera lo spopolamento della provincia?. Chi collaborerà con la presidenza per proteggere l'economia di prossimità?.? In Breve Riconferma avvenuta il 22 maggio presso l'Hotel San Domenico al Piano. Partecipazione del sindaco Antonio Nicoletti e degli assessori Gaudiano e Paterino. Nomina della nuova Giunta prevista per il mese di giugno. Sostegno al commercio locale per contrastare il declino demografico nei borghi. Angela Martino guida la Confesercenti della provincia di Matera per altri quattro anni dopo l’Assemblea Elettiva tenutasi lo scorso 22 maggio presso l’Hotel San Domenico al Piano. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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