Matera Martino guida Confesercenti | sfida alla desertificazione

Notizia in breve

Martino è stato confermato alla guida di Confesercenti a Matera, con l’obiettivo di contrastare la desertificazione commerciale nelle aree rurali e nei piccoli borghi lucani. La discussione si concentra sulla possibilità di salvare i negozi locali attraverso interventi specifici e strategie di sostegno. La nuova giunta regionale ha annunciato piani per favorire i commercianti, anche se i dettagli delle misure non sono ancora stati definiti. La sfida principale rimane la riduzione della perdita di attività commerciali nei territori meno popolati.