Confesercenti lancia l’allarme sulla possibile desertificazione dei centri urbani a causa della riduzione dei prezzi della benzina. Secondo l’associazione, i piccoli gestori si trovano di fronte alla sfida di operare con margini molto ridotti, pari a 3,5 centesimi. La questione riguarda anche le conseguenze dell’automazione totale nelle aree più periferiche, sollevando interrogativi su chi sosterrà i costi e come questa evoluzione influirà sulle attività locali.

? Domande chiave Come faranno i piccoli gestori a sopravvivere con soli 3,5 centesimi?. Chi pagherà il prezzo dell'automazione totale nei piccoli centri?. Perché il margine sul carburante è rimasto bloccato per dieci anni?. Quali rischi corre la mobilità nelle zone colpite dalla desertificazione?.? In Breve Margine lordo fermo a 3,5 centesimi per litro da oltre dieci anni.. Reddito effettivo di 1000 euro mensili per impianti da 1,4 milioni di litri.. Oltre il 60% del fatturato totale è assorbito da IVA e accise.. Automazione self-service penalizza anziani e soggetti fragili nei piccoli centri.. Il presidente provinciale di Faib Confesercenti...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benzina, l’allarme di Confesercenti: rischio desertificazione nei centri

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