Masters Of The Universe | disponibile il nuovo trailer ufficiale

Da nerdpool.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo trailer di  Masters Of The Universe,  il film live-action diretto da Travis Knight ( Kubo e la spada magica,  Bumblebee ), che riporta sul grande schermo i personaggi del  celebre brand di giocattoli Mattel degli anni ’80.  Nicholas Galitzine ( Pecore Sotto Copertura,  Purple Hearts,  Cenerentola ) nel ruolo di AdamHe-Man è affiancato da Camila Mendes ( Riverdale ), Idris Elba ( Luther, la saga di Thor) e Jared Leto ( Dallas Buyers Club ). Nel cast anche Alison Brie ( Together ), Morena Baccarin (la saga di Deadpool ), James Purefoy ( Rome ) e Charlotte Riley ( Peaky Blinders ). Dopo quindici anni, la Spada del Potere riporta il principe AdamHe-Man, su Eternia, ora sotto il giogo di Skeletor. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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Masters Of The Universe: NEW TRAILER | 4K

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