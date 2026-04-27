Il nuovo trailer di Masters Of The Universe, il film live-action diretto da Travis Knight (Kubo e la spada magica, Bumblebee), che riporta sul grande schermo i personaggi del celebre brand di giocattoli Mattel degli anni ’80. Ecco tutti i dettagli svelati, insieme al magico trailer completo. Cast e ulteriori dettagli. Nicholas Galitzine (Pecore Sotto Copertura, Purple Hearts, Cenerentola) nel ruolo di AdamHe-Man è affiancato da Camila Mendes (Riverdale), Idris Elba (Luther, la saga di Thor) e Jared Leto (Dallas Buyers Club). Nel cast anche Alison Brie (Together), Morena Baccarin (la saga di Deadpool), James Purefoy (Rome) e Charlotte Riley (Peaky Blinders).🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Masters Of the Universe’: il nuovo trailer ipergalattico

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