Sole e temperature sopra la media nei prossimi giorni da venerdì 10 aprile possibile svolta | le previsioni

Nei prossimi giorni, il clima sull’Italia sarà caratterizzato da giornate di sole e temperature superiori alla norma, grazie alla presenza di un'alta pressione. A partire da venerdì 10 aprile, si prospetta una possibile svolta nelle condizioni meteorologiche, anche se i dettagli non sono ancora definiti. Le previsioni indicano che il tempo rimarrà stabile e caldissimo, almeno fino a quella data.

L'alta pressione farà sentire per qualche giorno i suoi effetti sull’Italia, con sole e temperature sopra la media. Da venerdì 10 aprile attesa una possibile svolta, con diversi modelli che prospettano l'arrivo di aria più fredda. Ancora incerta l'evoluzione meteo. Le previsioni della settimana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Meteo Roma, oggi possibili piogge poi sole e temperature primaverili: le previsioni dei prossimi giorniPossibili piogge e temperature massime comprese tra 18 e 20 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi.

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