Maserati fugge all' alt bloccata in aeroporto | alla guida un medico

Da veneziatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una Maserati blu è stata fermata in un parcheggio vicino all'aeroporto Marco Polo di Venezia, dopo un inseguimento che ha coinvolto cinque pattuglie della polizia autostradale di Padova. Alla guida c'era un medico, e l’auto era fuori controllo. L’episodio si è verificato tra venerdì e sabato notte. La vettura è stata bloccata dopo aver percorso zone della città e l’autostrada.

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Una Maserati blu fuori controllo inseguita da cinque pattuglie della polizia del centro operativo autostradale (Coa) di Padova, è stata fermata nella notte fra venerdì e sabato in un parcheggio vicino all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Una corsa al cardiopalma, terminata con l'identificazione. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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