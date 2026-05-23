Maserati fugge all' alt bloccata in aeroporto | alla guida un medico

Notizia in breve

Una Maserati blu è stata fermata in un parcheggio vicino all'aeroporto Marco Polo di Venezia, dopo un inseguimento che ha coinvolto cinque pattuglie della polizia autostradale di Padova. Alla guida c'era un medico, e l’auto era fuori controllo. L’episodio si è verificato tra venerdì e sabato notte. La vettura è stata bloccata dopo aver percorso zone della città e l’autostrada.