Nel primo pomeriggio di martedì, lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma, un veicolo ha tentato di sfuggire a un controllo dei carabinieri e, dopo aver evitato l’alt, si è verificato un incidente grave. La fuga ha causato l’interruzione del traffico e disagi considerevoli sulla strada. Non sono state fornite informazioni immediatamente disponibili sull’identità alla guida o sulle condizioni delle persone coinvolte.

Un nuovo episodio di alta tensione ha coinvolto il Grande Raccordo Anulare di Roma nel primo pomeriggio di martedì, provocando traffico paralizzato e forti disagi alla circolazione. Tutto è iniziato con un’auto rubata che, invece di fermarsi all’alt delle forze dell’ordine, ha innescato un inseguimento terminato con un violento incidente multiplo. L’auto coinvolta, una Fiat 500L risultata rubata nella mattinata a Civita Castellana, in provincia di Viterbo, è stata individuata dai carabinieri nei pressi di Formello. Da quel momento è scattato l’intervento delle pattuglie, con un inseguimento iniziato sulla Cassia Bis e proseguito fino al raccordo anulare.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Fugge all’alt dei carabinieri e finisce malissimo: chi c’era alla guida

NON SI FERMA ALL’ ALT DEI CARABINIERI, FOLLE INSEGUIMENTO CONTROMANO

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