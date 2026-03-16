Un uomo tunisino di 30 anni, senza patente, era alla guida di un'auto quando ha ignorato un controllo dei carabinieri, dando inizio a una fuga di circa dieci chilometri attraverso le strade della provincia di Mantova. Dopo aver tentato di scappare anche a piedi, è stato infine fermato e arrestato dai militari.

Mantova, 16 marzo 2026 – Un 30enne tunisino senza patente al volante di un'auto è fuggito all'alt dei carabinieri ed è stato inseguito per circa 10 chilometri e dopo un ulteriore, breve fuga a piedi è stato bloccato e arrestato i n provincia di Mantova. Sotto il sedile del posto di guida nascondeva un'ascia. È accusato di resistenza a pubblico ufficiale e del nuovo reato introdotto dal decreto sicurezza appena entrato in vigore che prevede pene più elevate per chi, non fermandosi all'alt delle forze dell'ordine, fugge mettendo in pericolo l'incolumità altrui. L'episodio risale al pomeriggio di venerdì scorso quando a Porto Mantovano i militari per un controllo hanno intimato l'alt al conducente di un veicolo che ha subito accelerato ed è fuggito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mantova, alla guida senza patente fugge all’alt e semina il panico: bloccato e arrestato

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