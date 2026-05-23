Maschere italiane a Parma

Da parmatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’edizione 2026 di Maschere Italiane si svolgerà il 23 e 24 maggio tra Parma e Busseto. La manifestazione coinvolge tradizione, teatro, scuole e aziende locali, con un programma che si sviluppa in due giorni. La 13ª edizione si tiene nella regione e coinvolge diverse realtà del territorio.

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MASCHERE ITALIANE A PARMA 2026: 13^ edizione Tradizione, teatro, scuole ed eccellenze del territorio nella grande due giorni del 23 e 24 maggio tra Parma e BussetoSta per entrare nel vivo l’edizione 2026 di Maschere Italiane a Parma, la manifestazione che il prossimo 23 e 24 maggio porterà tra. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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