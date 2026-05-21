Un ciclone di maschere italiane nel raduno di Parma continuano le adesioni delle città

Nel fine settimana del 23 e 24 maggio, a Parma si terrà il raduno delle maschere italiane, un evento che vede la partecipazione di diverse località del paese. Tra le presenze confermate ci sono le maschere storiche come Lu Sfrigne e Buonumor Favorito, insieme a rappresentanti di Re Carnevale e del Carnevale ascolano. L'iniziativa, che richiama numerosi appassionati e appassionate, si svolge nel centro della città e si concentra sulla tradizione carnevalesca nazionale.

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