Un ciclone di maschere italiane nel raduno di Parma continuano le adesioni delle città
Nel fine settimana del 23 e 24 maggio, a Parma si terrà il raduno delle maschere italiane, un evento che vede la partecipazione di diverse località del paese. Tra le presenze confermate ci sono le maschere storiche come Lu Sfrigne e Buonumor Favorito, insieme a rappresentanti di Re Carnevale e del Carnevale ascolano. L'iniziativa, che richiama numerosi appassionati e appassionate, si svolge nel centro della città e si concentra sulla tradizione carnevalesca nazionale.
Con Re Carnevale e le maschere storiche Lu Sfrigne e Buonumor Favorito, sarà presente anche il Carnevale ascolano al tradizionale raduno delle maschere italiane in programma sabato 23 e domenica 24 maggio a Parma.Un appuntamento molto atteso che ogni anno vede la partecipazione di rappresentanti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Sullo stesso argomento
Ascoli a Parma: le maschere storiche al raduno nazionale? Domande chiave Chi sono le maschere storiche che rappresenteranno Ascoli a Parma? Come influenzerà questo raduno il futuro del Carnevale ascolano?...
Happy City Index 2026, Parma tra le città italiane più felici nel mondoSecondo il rapporto dell’Institute for Quality of Life, il capoluogo ducale si piazza tra le migliori per qualità della vita globale, dietro Bologna...