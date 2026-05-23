Mascali tre sfide per il futuro | si decide il destino del borgo
A Mascali si stanno svolgendo le elezioni per il nuovo governo locale, con tre candidati in corsa. La campagna elettorale si concentra su proposte per lo sviluppo del borgo, ma si discute anche di come la presenza di Messina possa influenzare le decisioni. La scelta del nuovo sindaco si deciderà tra queste tre opzioni, mentre si attende di conoscere le strategie dei candidati per il futuro del paese.
? Domande chiave Chi sono i candidati che si contendono il futuro del borgo?. Come influenzerà la presenza di Messina sulla scelta di Veronica Musumeci?. Quale progetto concreto propone Salvo Gullotta per rinnovare l'amministrazione?. Perché la terza via di Biagio Susinni potrebbe scardinare il dualismo elettorale?.? In Breve Veronica Musumeci punta sulla continuità con la lista Mascali La Contea.. Salvo Gullotta propone il progetto civico Mascali Rinasce – Alleanza per Mascali.. Biagio Susinni presenta la lista Amo Mascali come terza via politica.. L'amministrazione di Luigi Messina si conclude dopo undici anni di gestione.. A Mascali, il futuro del comune jonico-etneo si decide tra tre candidati che si contendono l’eredità di undici anni di amministrazione guidata da Luigi Messina. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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