A sette turni dalla fine del campionato, la squadra di Ancona ha disputato quattro partite in casa e tre in trasferta. La prossima domenica sarà decisiva per il futuro, mentre le inseguitrici Ostiamare e Teramo devono recuperare mercoledì 25 la partita interrotta domenica scorsa al Bonolis. Il campionato si avvicina alla conclusione e le posizioni restano molto aperte.

Sette turni alla fine del campionato. Con quattro partite in casa, per i dorici. Sette e mezzo, invece, per le inseguitrici Ostiamare e Teramo, che dovranno recuperare mercoledì 25 la seconda parte della gara interrotta domenica scorsa al Bonolis. Un secondo tempo che ripartirà dal vantaggio per 1-0 dell’Ostiamare sul Teramo e che metterà pressione su entrambe le inseguitrici dell’Ancona: adesso, infatti, saranno loro a giocare tre partite e mezza in undici giorni, visto che poi giovedì 2 aprile si disputerà il turno prepasquale. Dopo le pressioni subite dall’Ancona, tra campionato e Coppa, ora tocca alle dirette inseguitrici, che avranno di conseguenza meno tempo per preparare la partita successiva e che dovranno mettere alla prova la profondità della propria rosa in una serie di incontri molto ravvicinati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ancona Quattro in casa e tre fuori. Già da domenica si decide il futuro

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