Oggi si svolgono le udienze finali nel processo che riguarda il calciatore della Reggiana, condannato in primo grado a sei anni di reclusione per il reato di stupro di gruppo commesso a Siena nel 2021. La discussione riguarda la conferma o la revisione della sentenza, che ha già stabilito la responsabilità dell’atleta per l’accaduto. La decisione finale sulla condanna attende ora il verdetto dei giudici.

È attesa in queste ore la sentenza da parte della Corte d’Appello di Firenze in merito al processo che riguarda il calciatore della Reggiana 25enne Manolo Portanova (in cui sono indagate altre tre persone fra cui lo zio e il fratello minore) per il presunto stupro di gruppo a una studentessa che sarebbe avvenuto in un piccolo appartamento vicino a Piazza del Campo, a Siena, nella notte fra il 30 e il 31 maggio del 2021, periodo in cui giocava con il Genoa. Il 2 marzo scorso il sostituto procuratore generale aveva chiesto la conferma della condanna di primo grado a 6 anni di reclusione sia per il calciatore che per lo zio del ragazzo emessa dal Tribunale di Siena.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Processo Portanova, ore cruciali: si decide il destino del calciatore. Rischia la conferma dei 6 anni per stupro

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