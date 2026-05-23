Le regate di qualificazione della America’s Cup si svolgono a Cagliari, al Molo Ichnusa, sede di Luna Rossa. La barca italiana punta alla vittoria del trofeo più antico del mondo della vela. Le prove sono in corso e attirano l’attenzione degli appassionati. L’evento si svolge in un’area che ospita anche altre imbarcazioni e team internazionali impegnati nelle competizioni preliminari. La manifestazione vede coinvolti numerosi equipaggi e rappresenta una delle tappe principali del percorso verso la finale.

Le preregate della Coppa America sono in corso a Cagliari al Molo Ichnusa, la casa di Luna Rossa, l’italianissima barca che ambisce alla vittoria del trofeo velico più antico al mondo, ma si sta celebrando Napoli che tra il 24 e il 27 settembre ospiterà sul lungomare le sue preregate dell’America’s Cup. E nell’estate del 2027 sarà il teatro, sul lungomare, della Coppa America vera e propria quella che assegnerà il trofeo più ambito nel mondo della vela. «Immagino le Ac 75 che regatano davanti al lungomare di Napoli con decine di migliaia di persone che le guardano. Immagini che andranno in tutto il mondo saranno tra le più belle di sempre. Stiamo parlando di uno scenario unico a disposizione della gente in un ambiente naturale dove ci sarà il circuito». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Marzio Perrelli: «La magia di Napoli, qui l?America?s Cup più bella di sempre»

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